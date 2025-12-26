Vlahovic Milan nuovi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante serbo | c’è stato un incontro Le ultime sull’interesse di Allegri

26 dic 2025

Vlahovic Milan, l’attaccante resta nel mirino di mister Allegri. L’agente Ristic ha incontrato Tare per valutare il parametro zero. Vlahovic continua a infiammare l’asse tra Torino e Milano in vista della stagione 2026. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’ AC Milan è ancora fortemente interessato a ingaggiare il centravanti serbo, approfittando della sua situazione contrattuale con la Juventus. Il contratto dell’attaccante è infatti in scadenza e, senza un rinnovo imminente, il giocatore potrebbe liberarsi come free agent a partire dal prossimo luglio. Questa prospettiva ha spinto la dirigenza rossonera a muoversi con anticipo per superare la concorrenza internazionale e assicurarsi uno dei bomber più prolifici della Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.comImmagine generica

