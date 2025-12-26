Vlahovic Milan nuovi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante serbo | c’è stato un incontro Le ultime sull’interesse di Allegri
Vlahovic Milan, l’attaccante resta nel mirino di mister Allegri. L’agente Ristic ha incontrato Tare per valutare il parametro zero. Vlahovic continua a infiammare l’asse tra Torino e Milano in vista della stagione 2026. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’ AC Milan è ancora fortemente interessato a ingaggiare il centravanti serbo, approfittando della sua situazione contrattuale con la Juventus. Il contratto dell’attaccante è infatti in scadenza e, senza un rinnovo imminente, il giocatore potrebbe liberarsi come free agent a partire dal prossimo luglio. Questa prospettiva ha spinto la dirigenza rossonera a muoversi con anticipo per superare la concorrenza internazionale e assicurarsi uno dei bomber più prolifici della Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
