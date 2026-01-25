Incidente viadotto della Magliana scontro tra due auto | 5 feriti gravi Tra loro anche un bambino

Oggi, domenica 25 gennaio, si è verificato un incidente sul viadotto della Magliana a Roma, coinvolgendo due auto. L'incidente ha causato cinque feriti gravi, tra cui un bambino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e garantire la sicurezza. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti.

Incidente alle 10 di oggi, domenica 25 gennaio, a Roma. Due auto si sono scontrate sul viadotto della Magliana. Sul posto i medici del 118, la polizia locale del IX Gruppo Eur e le squadre di Ostiense (7A) e la Pisana (4A) dei vigili del fuoco. Le cause dello scontro al momento sono imprecisate. Quattro le persone rimaste coinvolte nello scontro più un bambino, come spiegano i vigili del fuoco in una nota. Sono state tutte trasportate in codice rosso all'ospedale Gemelli. Il personale dei pompieri sta anche effettuando la messa in sicurezza dell'area coinvolta dato che, alcune parti meccaniche delle auto, si sono staccate dopo l'impatto cadendo giù dal viadotto.🔗 Leggi su Romatoday.it

Incidente sul viadotto della Magliana, due feritiAlle ore 10,30 la Sala Operativa ha inviato sul Viadotto della Magliana, a Roma ,e squadre VF di Ostiense (7/A) e la Pisana (4/A) a seguito di incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. .Le ... terzobinario.it

