Scritte vandaliche al Giardino delle Vittime delle Foibe Fratelli d' Italia | Atto vile e anonimo

Questa mattina, qualcuno ha imbrattato con scritte vandaliche il Giardino delle Vittime delle Foibe a Rimini. Fratelli d’Italia condanna duramente l’atto, definendolo vile e anonimo. Nessuna spiegazione, solo il rammarico per un gesto che offende la memoria delle vittime.

Fratelli d'Italia a fronte dell'atto di vandalismo: "Profanare un luogo di ricordo significa colpire il valore stesso della memoria, della dignità e del rispetto dovuto alle vittime" Fratelli d’Italia Rimini, attraverso una sua nota ufficiale, esprime la più ferma condanna “per le scritte vergognose comparse questa mattina di fronte al Giardino dedicato alle Vittime delle Foibe”. Il fatto si registra nella giornata di lunedì (9 gebbraio) a Rimini. “Un atto vile e anonimo che non colpisce una parte politica, ma offende la memoria di uomini, donne e bambini barbaramente uccisi e per troppo tempo rimossi dalla storia nazionale”, riporta Fratelli d’Italia di Rimini.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Giardino Vittime

Martedì 10 febbraio si tiene la cerimonia ufficiale al Giardino Norma Cosetto per ricordare le vittime delle foibe.

La città di Sondrio ricorda le vittime delle foibe con una cerimonia al Parco della Rimembranza.

Ultime notizie su Giardino Vittime

