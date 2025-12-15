La fidanzata di Jorge Martin racconta il calvario in Qatar | Credeva di morire Piangevamo terrorizzati

Maria Monfort condivide il drammatico racconto del calvario vissuto da Jorge Martin in Qatar, tra paura e dolore. Dalla sofferenza causata dagli infortuni di Sepang al grave incidente in Qatar, il pilota Aprilia ha affrontato momenti di terrore, temendo per la vita. Un'esperienza che evidenzia la fragilità e il coraggio dei protagonisti del MotoGP 2025.

Maria Monfort racconta il dramma vissuto dal fidanzato Jorge Martin in MotoGP 2025: dagli infortuni di Sepang all'incidente in Qatar, quando il pilota Aprilia temeva di morire. Fanpage.it Luca Salvadori ricostruzione grafica . Ciao Luca manchi ?? Jorge Martin e la caduta in Qatar. La fidanzata: «Abbiamo pianto insieme, pensava di morire» - Un lungo calvario raccontato dalla sua fidanzata, Maria Monfort, attraverso un documentario prodotto dalla MotoGp. msn.com Jorge Martin, il racconto straziante della fidanzata: "Pensava sarebbe morto" @corsedimoto x.com ULTIMA ORA - È stato arrestato il ladro della bici di Jorge Martin. L'uomo è un 44 anne con precedenti penali. Fonte : GDS #motogp #motorpaddock365 #jorgemartin - facebook.com facebook