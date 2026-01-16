Sinner dopo aver vinto | Non so se posso dirlo Poi però racconta la verità su quel giallo…
Dopo la vittoria nel match di esibizione a Melbourne contro Felix Roger-Aliassime, Jannik Sinner ha suscitato interesse con alcune dichiarazioni ambigue. Inizialmente ha affermato di non sapere se potesse parlare, poi ha rivelato dettagli sul suo stato d'animo e sulla partita. Questo episodio si inserisce nel contesto della preparazione all’Australian Open, offrendo uno spaccato sulla sua attitudine e sulle aspettative per il torneo.
Jannik Sinner ha destato un'ottima impressione nel match di esibizione vinto contro Felix Roger-Aliassime a Melbourne, ultimo atto prima dell'inizio dell'Australian Open. Dopo la partita peraltro si è parlato anche del suo completo, soprattutto di quel colore giallo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
