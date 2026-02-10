Una indole impulsiva e violenta il killer del vigile del fuoco resta in carcere

Il Tribunale della Libertà ha deciso di tenere in carcere Klajdi Mjeshtri, il 31enne di origini albanesi condannato a 10 anni per l’omicidio del vigile del fuoco Giuseppe Tucci. La richiesta di scarcerazione presentata dai suoi avvocati è stata respinta. Mjeshtri, descritto come impulsivo e violento, rimane dietro le sbarre. La sua figura è al centro di un procedimento che si è concluso con la condanna definitiva.

I giudici del Tribunale della Libertà hanno respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dagli avvocati di Klajdi Mjeshtri, il buttafuori oggi 31enne di origini albanesi condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione per aver ucciso il vigile del fuoco 34enne Giuseppe Tucci fuori dalla.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Klajdi Mjeshtri Una valanga uccide un giovane vigile del fuoco bolognese Un giovane vigile del fuoco di 29 anni, Carlo Notari, è morto ieri nel Bolognese. Travolto da una valanga a 29 anni: muore il vigile del fuoco Carlo Notari Un giovane vigile del fuoco di 29 anni, Carlo Notari, ha perso la vita ieri in montagna.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.