Vigile travolto e ucciso da un suv il passeggero assolto chiede 118mila euro di danni | multato dai giudici

Il passeggero assolto nell'investimento mortale del vigile Niccolò Savarino ha chiesto 118mila euro di risarcimento: i giudici hanno respinto la richiesta "inammissibile" e lo hanno multato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

++ Travolto dall'albero che stava tagliando, inutili i soccorsi ++ Questa mattina a Spineto di Castellamonte (Torino) un 55enne è morto dopo essere stato travolto dall’albero che stava tagliando. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.15. Sul posto sono intervenut - facebook.com Vai su Facebook

E' stato trovato poco fa dai vigili del fuoco e dagli altri soccorritori il corpo privo di vita di Quirin Kuhnert, 32 anni, cittadino tedesco, travolto da una frana che ha colpito la sua abitazione a Brazzano di Cormons, Gorizia ANSA / ANSA Vai su X

Poliziotto ucciso da SUV a Torre del Greco/ Figlio “Papà morto da eroe, ora contornato da Gesù e la famiglia” - Al TG5 il figlio del poliziotto ucciso da un SUV a Torre del Greco guidato da un 28enne ubriaco e guidato: ecco le sue parole ... Secondo ilsussidiario.net

Mario Grasso, travolto e ucciso da un mezzo dei pompieri: indagato il vigile del fuoco che lo ha investito - Nella serata di ieri, domenica 12 ottobre 2025, un uomo è stato investito e ucciso da un mezzo dei vigili del fuoco a Frosinone. Si legge su fanpage.it

Pedone investito e ucciso da un suv dei vigili del fuoco, l'impatto sul ciglio di una strada statale - La polizia sta ricostruendo se il Suv abbia colpito per primo il pedone oppure se sia stato urtato da un veicolo che lo precedeva e sia stato sbalzato sul mezzo Un uomo di 60 anni nato a Roma è morto ... Da leggo.it