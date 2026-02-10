Vietato il casco con gli atleti morti in Ucraina

Il Comitato olimpico internazionale ha vietato a Vladyslav Heraskevych di indossare un casco in memoria degli atleti ucraini morti in guerra. Il pattinatore di skeleton ha denunciato di aver ricevuto il divieto, anche se lui vuole solo onorare le vittime. La decisione ha scatenato polemiche tra gli atleti e le associazioni sportive.

"Sì" al lutto, ma "no" alle foto degli atleti ucraini deceduti nella guerra contro la Russia. Il pattinatore ucraino di skeleton, Vladyslav Heraskevych, ha denunciato che il Comitato olimpico internazionale (Cio) gli ha vietato di utilizzare un casco che onora gli atleti uccisi durante la guerra in Ucraina. Il 27enne ha indossato il casco durante l'allenamento ufficiale alle olimpiadi Milano Cortina 2026 e sperava di poterlo utilizzare anche nelle competizioni. Invece, come comunicato ufficialmente dal Cio, l'atleta non potrà utilizzare il casco in nessuna competizione e neanche in allenamento. Il Comitato Olimpico Internazionale ha vietato l'uso dei caschi decorati con immagini di tigri in fiamme, dragoni e mostri dagli occhi blu, che alcuni atleti ucraini avevano scelto di indossare durante le competizioni di skeleton a Cortina.

