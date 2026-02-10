Vietato il casco con gli atleti morti in Ucraina

Da today.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato olimpico internazionale ha vietato a Vladyslav Heraskevych di indossare un casco in memoria degli atleti ucraini morti in guerra. Il pattinatore di skeleton ha denunciato di aver ricevuto il divieto, anche se lui vuole solo onorare le vittime. La decisione ha scatenato polemiche tra gli atleti e le associazioni sportive.

"Sì" al lutto, ma "no" alle foto degli atleti ucraini deceduti nella guerra contro la Russia. Il pattinatore ucraino di skeleton, Vladyslav Heraskevych, ha denunciato che il Comitato olimpico internazionale (Cio) gli ha vietato di utilizzare un casco che onora gli atleti uccisi durante la guerra in Ucraina. Il 27enne ha indossato il casco durante l'allenamento ufficiale alle olimpiadi Milano Cortina 2026 e sperava di poterlo utilizzare anche nelle competizioni. Invece, come comunicato ufficialmente dal Cio, l'atleta non potrà utilizzare il casco in nessuna competizione e neanche in allenamento.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Heraskevych Ucraina

Il CIO vieta alle Olimpiadi il casco con gli atleti morti in guerra, Heraskevych: “Tradita l’Ucraina”

A Milano Cortina si accende il dibattito sul rispetto delle emozioni degli atleti.

Il caso del casco con gli atleti ucraini uccisi vietato dal Cio

Il Comitato Olimpico Internazionale ha vietato l’uso dei caschi decorati con immagini di tigri in fiamme, dragoni e mostri dagli occhi blu, che alcuni atleti ucraini avevano scelto di indossare durante le competizioni di skeleton a Cortina.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Milano-Cortina, vietato il casco con le vittime della guerra in Ucraina all'atleta Heraskevych

Video Milano-Cortina, vietato il casco con le vittime della guerra in Ucraina all'atleta Heraskevych

Ultime notizie su Heraskevych Ucraina

Argomenti discussi: Niente super casco alle Olimpiadi, il verdetto del Tas a Milano Cortina; Skeleton, il Cio dice no e bandisce il casco dell'ucraino con le vittime della guerra: Cuore spezzato; Il CIO vieta alle Olimpiadi il casco con gli atleti morti in guerra, Heraskevych: Tradita l'Ucraina; Milano-Cortina, il CIO vieta il casco con commemorazione delle vittime ucraine.

vietato il casco conIl CIO vieta alle Olimpiadi il casco con gli atleti morti in guerra, Heraskevych: Tradita l’UcrainaA Milano Cortina scoppia il caso Ucraina, per la denuncia di Vladyslav Heraskevych, portabandiera e campione di skeleton cui il CIO ha vietato ... fanpage.it

vietato il casco conCasco con i volti degli atleti ucraini morti in guerra vietato allo skeletonista Heraskevych: Mi spezza il cuore. Il Cio: Potrà portare il lutto al braccioLo skeletonista ucraino non potrà onorare i compagni caduti in guerra, ma gli sarà concesso portare una fascia nera al braccio ... ilfattoquotidiano.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.