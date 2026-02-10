Videomaker del GRO Sub Catania ricevuti dal sindaco Trantino dopo il titolo mondiale

Il sindaco Enrico Trantino ha incontrato a Palazzo degli Elefanti il team del GRO Sub Catania, fresco di vittoria al Campionato Mondiale di Video Subacqueo 2025. I ragazzi hanno portato a casa il titolo dopo aver gareggiato a L’Estartit, in Spagna, tra le rappresentanze di diversi Paesi. Trantino ha consegnato loro un riconoscimento e li ha complimentati per l’ottimo risultato. La squadra si prepara ora a tornare in acqua, questa volta per difendere il titolo conquistato.

Il sindaco Enrico Trantino ha incontrato a Palazzo degli Elefanti il team del GRO Sub Catania, vincitore del titolo mondiale di Video Subacqueo 2025, prestigioso riconoscimento conquistato a L'Estartit in Spagna nel corso del Campionato Mondiale al quale hanno partecipato rappresentanze.

