Mercoledì 21 gennaio alle ore 20.00, presso CittàInsieme in Via Siena 1, si terrà un’assemblea pubblica con il Sindaco di Catania, Enrico Trantino. L’iniziativa, organizzata da CittàInsieme, offre un’occasione di confronto diretto tra cittadini e amministrazione comunale. È possibile partecipare per conoscere le proposte e le priorità dell’amministrazione locale, contribuendo a un dialogo costruttivo sulla città.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Appuntamento a CittàInsieme. Mercoledì 21 gennaio alle ore 20.00, presso CittàInsieme (Via Siena, 1), è in programma un’assemblea pubblica con il Sindaco di Catania, Enrico Trantino. Un momento di incontro e dialogo aperto per riflettere insieme sul presente e sul futuro della città. Un confronto sullo stato della città. Nel corso dell’assemblea ci confronteremo con il Sindaco sullo stato attuale di Catania, ponendo domande e chiedendo chiarimenti sulla sua visione complessiva della città, sulle linee politiche che hanno guidato finora l’azione amministrativa e sui problemi più urgenti e delicati che incidono quotidianamente sulla vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - CittàInsieme, assemblea pubblica con il Sindaco di Catania Enrico Trantino

Leggi anche: Catania, si insediano 4 nuovi assessori: il sindaco Trantino riorganizza la Giunta

E' già "toto sindaco" a Catania, Trantino pensa a un secondo mandato ma è guerra aperta

A Catania, le dinamiche politiche per la corsa al sindaco sono in fermento, con Trantino che valuta un secondo mandato e altri candidati pronti a sfidarlo. Le discussioni si intensificano, ma le decisioni definitive si avvicinano, mantenendo i cittadini in attesa di chiarimenti. In un contesto di incertezza, le prossime settimane saranno decisive per capire l’identità del futuro amministratore della città.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Amori in città: insieme da 23 anni, festeggiano ogni mese la data (03.03.03) del loro primo incontro - facebook.com facebook