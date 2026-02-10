Video in classe con saluto fascista e bandiera del regime | indagati 5 minorenni in un liceo abruzzese

Da ilpescara.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, cinque studenti minorenni di un liceo di Sulmona sono stati indagati dopo aver girato un video in classe in cui fanno il saluto fascista e mostrano una bandiera del regime. La scena ha suscitato sdegno tra insegnanti e genitori, e ora si cercano responsabilità e motivi dietro a quel gesto. La procura ha aperto un’indagine per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale.

Avrebbero girato un video in cui fanno il saluto fascista e per questo, ora, cinque studenti minorenni di un liceo di Sulmona, sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. Immagini che sarebbero finite su TikTok, per poi essere rimosse, in cui si.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Approfondimenti su Sulmona liceo

Schettini: “Quando entro in classe i miei studenti devono alzarsi. Non è un saluto fascista”

Vincenzo Schettini, ospite di The BSMT di Gianluca Gazzoli, ha condiviso il suo approccio all'insegnamento, partendo da un gesto che nel tempo ha suscitato dibattiti.

Bandiera con svastica e saluti nazisti a scuola, i video finiscono su TikTok: indagati 5 studenti a Sulmona

Cinque studenti di Sulmona, tra i 16 e i 17 anni, sono finiti sotto indagine.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sulmona liceo

Argomenti discussi: Un video con saluti fascisti a scuola, il caso Righi e una interrogazione parlamentare al Ministero dell'Interno e dell'Istruzione; Riscaldamento rotto: studenti in classe con maglie termiche e giacconi. VIDEO; Alunni con disabilità, tanti docenti esasperati: 1 su 4 tornerebbe alle classi speciali. Ciracì: sulla didattica inclusiva nessun passo indietro – VIDEO; VIDEO - Nuova Mercedes CLASSE S.

Rovigo. Spari in classe alla prof, i due studenti sono stati promossi con 9 in condotta VideoROVIGO - Ricordate la professoressa di Rovigo impallinata dagli studenti in classe, con tanto di video sui social nel quale si sentivano risate e sghignazzate? Ebbene, a fine anno scolastico i due ... ilgazzettino.it

Finta rissa in classe (con finale a sorpresa): il video degli studenti per ringraziare la prof commuove il webLa scena è quella a cui purtroppo siamo abituati sempre più spesso. Studenti che litigano in classe in quella che sembra una rissa a tutti gli effetti. Ma il finale è del tutto inaspettato. Perché ... ilmessaggero.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.