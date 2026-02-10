Video in classe con saluto fascista e bandiera del regime | indagati 5 minorenni in un liceo abruzzese

Questa mattina, cinque studenti minorenni di un liceo di Sulmona sono stati indagati dopo aver girato un video in classe in cui fanno il saluto fascista e mostrano una bandiera del regime. La scena ha suscitato sdegno tra insegnanti e genitori, e ora si cercano responsabilità e motivi dietro a quel gesto. La procura ha aperto un’indagine per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale.

Avrebbero girato un video in cui fanno il saluto fascista e per questo, ora, cinque studenti minorenni di un liceo di Sulmona, sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. Immagini che sarebbero finite su TikTok, per poi essere rimosse, in cui si.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Sulmona liceo Schettini: “Quando entro in classe i miei studenti devono alzarsi. Non è un saluto fascista” Vincenzo Schettini, ospite di The BSMT di Gianluca Gazzoli, ha condiviso il suo approccio all'insegnamento, partendo da un gesto che nel tempo ha suscitato dibattiti. Bandiera con svastica e saluti nazisti a scuola, i video finiscono su TikTok: indagati 5 studenti a Sulmona Cinque studenti di Sulmona, tra i 16 e i 17 anni, sono finiti sotto indagine. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Sulmona liceo Argomenti discussi: Un video con saluti fascisti a scuola, il caso Righi e una interrogazione parlamentare al Ministero dell'Interno e dell'Istruzione; Riscaldamento rotto: studenti in classe con maglie termiche e giacconi. VIDEO; Alunni con disabilità, tanti docenti esasperati: 1 su 4 tornerebbe alle classi speciali. Ciracì: sulla didattica inclusiva nessun passo indietro – VIDEO; VIDEO - Nuova Mercedes CLASSE S. Rovigo. Spari in classe alla prof, i due studenti sono stati promossi con 9 in condotta VideoROVIGO - Ricordate la professoressa di Rovigo impallinata dagli studenti in classe, con tanto di video sui social nel quale si sentivano risate e sghignazzate? Ebbene, a fine anno scolastico i due ... ilgazzettino.it Finta rissa in classe (con finale a sorpresa): il video degli studenti per ringraziare la prof commuove il webLa scena è quella a cui purtroppo siamo abituati sempre più spesso. Studenti che litigano in classe in quella che sembra una rissa a tutti gli effetti. Ma il finale è del tutto inaspettato. Perché ... ilmessaggero.it Saluto fascista in classe, il video girato in un liceo a Sulmona nella settimana della Memoria. L'episodio potrebbe risalire al 31 gennaio, a scuola docenti "sconvolti e basiti". #ANSA x.com Qualche anno fa, per la mia classe, ho preparato la videolezione per spiegare gli Egizi. È divisa in 2 parti. Nella sezione file del Gruppo Maestra Annagrazia invece, potrete trovare il pdf del lavoro. Un caro saluto a tutti, vi auguro una buona giornata! - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.