Bandiera con svastica e saluti nazisti a scuola i video finiscono su TikTok | indagati 5 studenti a Sulmona

Cinque studenti di Sulmona, tra i 16 e i 17 anni, sono finiti sotto indagine. Hanno pubblicato su TikTok video in cui mostrano una bandiera con la svastica e fanno saluti nazisti durante un’assemblea scolastica. Le immagini hanno fatto il giro sui social, scatenando polemiche e preoccupazioni. La scuola ha avviato verifiche e le autorità stanno valutando eventuali azioni legali.

Cinque ragazzi di età compresa tra i 16 e i 17 anni di Sulmona sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo che su TikTok sono stati postati video in cui mostrano una bandiera con la svastica e fanno il saluto nazista durante una assemblea di classe a scuola.

