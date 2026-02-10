Vico Chiantella più sicura | via al progetto di ampliamento stradale da 200mila euro

Vico Chiantella si prepara a cambiare volto. Oggi sono partiti i lavori per ampliare la strada, un intervento da 200 mila euro che i residenti aspettavano da tempo. L’obiettivo è rendere più sicuro il tratto, spesso al centro di incidenti e criticità. La strada si allarga e diventa più larga, per migliorare la viabilità e mettere fine alle situazioni pericolose. I lavori sono partiti ufficialmente e dureranno alcune settimane.

Vico Chiantella si prepara a una svolta nella sicurezza stradale. Sono stati consegnati oggi, 10 febbraio 2026, i lavori di ampliamento della sede stradale, un intervento atteso da anni dai residenti e che rappresenta un primo passo fondamentale per risolvere le criticità di un tratto particolarmente problematico. L'investimento, che supera i 200 mila euro, mira a migliorare la viabilità e la sicurezza di una strada strategica per la comunità locale. La consegna dei lavori, avvenuta in mattinata, ha visto la partecipazione di figure chiave dell'amministrazione comunale. Il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, insieme all'assessore ai Lavori pubblici, Paolo Brunetti, e ai consiglieri comunali Filippo Quartuccio e Giuseppe Sera, hanno ufficialmente dato il via all'intervento.

