Ampliamento sede stradale di Vico Chiantella | consegnati i lavori

Questa mattina i lavori per ampliare la strada di Vico Chiantella sono stati ufficialmente consegnati alla ditta che li eseguirà. L’intervento riguarda il tratto tra l’incrocio con via Vecchia San Cristoforo e la progressiva 0+125,70. Ora si attende l’avvio dei lavori, che dovrebbero rendere la strada più ampia e più sicura per chi la percorre.

L’intervento rappresenta un primo e significativo passo verso la messa in sicurezza di una strada da anni al centro delle istanze dei residenti In mattinata, sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria i lavori di ampliamento della sede stradale di Vico Chiantella, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Vecchia San Cristoforo e la progressiva 0+125,70. L’intervento, per un importo complessivo di oltre 200 mila euro, rappresenta un primo e significativo passo verso la messa in sicurezza di una strada da anni al centro delle istanze dei residenti. Alla consegna dei lavori erano presenti il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, l’assessore comunale ai Lavori pubblici Paolo Brunetti e i consiglieri comunali Filippo Quartuccio e Giuseppe Sera.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

