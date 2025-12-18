Dalla Regione 200mila euro al progetto del Comune di Arezzo per il destination management dell' ambito aretino

La Regione ha destinato 200mila euro al Comune di Arezzo per rafforzare il destination management dell’ambito aretino, un investimento strategico volto a valorizzare il territorio e promuovere il turismo locale. Un passo importante per sostenere lo sviluppo sostenibile e migliorare l’offerta turistica della zona, creando nuove opportunità di crescita e visibilità.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – . Chierici: "Un salto di qualità strategico: non solo promozione del territorio ma crescita economica per le imprese del settore". L'Ambito Terra di Arezzo compie un passo decisivo verso una nuova idea di turismo. Con il decreto dirigenziale n. 26026 del 5 dicembre 2025, la Regione Toscana ha ufficialmente ammesso a finanziamento il progetto "Ecosistema digitale integrato per il destination management dell'ambito aretino", presentato dal Comune di Arezzo nel suo ruolo di Comune Capofila di Ambito e in rappresentanza anche del Comune di Capolona e Castiglion Fibocchi.

