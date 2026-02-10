Un ragazzo con disabilità viene fatto scendere dall’autobus perché non ha l’abbonamento. L’autista gli dice di scendere e il ragazzo si ritrova senza possibilità di proseguire il viaggio. La vicenda si aggiunge a un episodio simile accaduto di recente in Trentino, dove un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi sotto la neve dopo essere stato fatto scendere.

Vicenza, 10 febbraio 2026 – Fatto scendere dall'autobus perché senza abbonamento. Dopo il caso del bambino trentino di 11 anni, lasciato a piedi a percorrere sei chilometri sotto la neve, un altro episodio si registra questa volta nel Vicentino. A riferire il caso è Il Giornale di Vicenza. Protagonista uno studente di 15 anni disabile, il quale si era rivolto all'autista del bus per segnalare di aver dimenticato a casa l'abbonamento, che in realtà poi ha scoperto di avere, ed è stato costretto a scendere dal mezzo. La società di autotrasporto coinvolta, la Svt, ha già ha già avviato una verifica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vicenza, studente disabile non trova l'abbonamento e l'autista lo fa scendere dal bus

Un ragazzino disabile di 15 anni si è trovato a bordo di un bus a Vicenza senza il suo abbonamento, che aveva dimenticato a casa.

Un ragazzo di 15 anni con disabilità si è dimenticato il biglietto dell’autobus, ma ha deciso di avvisare l’autista.

