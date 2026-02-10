Vicenza studente disabile non trova l’abbonamento e l’autista lo fa scendere dal bus
Un ragazzo con disabilità viene fatto scendere dall’autobus perché non ha l’abbonamento. L’autista gli dice di scendere e il ragazzo si ritrova senza possibilità di proseguire il viaggio. La vicenda si aggiunge a un episodio simile accaduto di recente in Trentino, dove un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi sotto la neve dopo essere stato fatto scendere.
Vicenza, 10 febbraio 2026 – Fatto scendere dall'autobus perché senza abbonamento. Dopo il caso del bambino trentino di 11 anni, lasciato a piedi a percorrere sei chilometri sotto la neve, un altro episodio si registra questa volta nel Vicentino. A riferire il caso è Il Giornale di Vicenza. Protagonista uno studente di 15 anni disabile, il quale si era rivolto all'autista del bus per segnalare di aver dimenticato a casa l'abbonamento, che in realtà poi ha scoperto di avere, ed è stato costretto a scendere dal mezzo. La società di autotrasporto coinvolta, la Svt, ha già ha già avviato una verifica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Vicenza Bus
Vicenza, 15enne disabile scorda l’abbonamento a casa: autista lo fa scendere dal bus
Un ragazzino disabile di 15 anni si è trovato a bordo di un bus a Vicenza senza il suo abbonamento, che aveva dimenticato a casa.
Studente 15enne disabile dimentica l’abbonamento al bus e lo dice all’autista: fatto scendere e lasciato a terra
Un ragazzo di 15 anni con disabilità si è dimenticato il biglietto dell’autobus, ma ha deciso di avvisare l’autista.
Ultime notizie su Vicenza Bus
Argomenti discussi: Ha dimenticato l'abbonamento. Mio figlio disabile fatto scendere dal bus; Vicenza, 15enne disabile scorda l’abbonamento a casa: autista lo fa scendere dal bus; Dueville, civica contro il sindaco: Allontanato un ragazzo disabile durante una cerimonia pubblica; Giovane disabile cacciato dal Comune.
Vicenza, studente disabile non trova l’abbonamento e l’autista lo fa scendere dal busIl 15enne ha segnalato la mancanza del titolo di trasporto al conducente, che lo ha lasciato lì alla fermata sotto la pioggia. L’azienda ha avviato una verifica anche perché la procedura in questi cas ... quotidiano.net
Studente disabile fatto scendere dal bus sotto la pioggia: il 15enne aveva l’abbonamento ma non riusciva a trovarlo. La rabbia della mammaSale sul bus, cerca l’abbonamento, non lo trova. Avvisa l’autista. E viene fatto scendere. È quanto accaduto a uno studente disabile di 15 anni nel Vicentino, lasciato ... leggo.it
Vicenza, dimentica abbonamento, un 15enne studente disabile viene fatto scendere dal bus https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/dimentica-abbonamento-15enne-studente-disabile-fatto-scendere-bus/ - facebook.com facebook
Studente disabile fatto scendere dal bus sotto la pioggia: Svt avvia un'indagine x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.