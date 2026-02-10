Questa mattina a Vicenza, un ragazzo disabile è stato fatto scendere dall’autobus e si è ritrovato solo sotto la pioggia. La madre racconta di aver visto il figlio uscire dal bus senza assistenza e senza alternative, lasciandolo a camminare sotto il maltempo. È il secondo episodio in pochi giorni che riaccende le polemiche sulla gestione dei controlli sui mezzi pubblici e sulla tutela dei passeggeri più fragili.

A pochi giorni dal caso dell’undicenne veneto costretto a scendere dall’autobus e a percorrere sei chilometri al gelo, dal Vicentino emerge un nuovo episodio che riaccende il dibattito sulle modalità di gestione dei controlli a bordo dei mezzi pubblici. Questa volta il protagonista è uno studente quindicenne con disabilità, fatto scendere dall’autobus perché convinto di aver dimenticato l’abbonamento, che in realtà aveva con sé. Il ragazzo era salito sul bus alla fermata del Piovene, a San Felice, quando si è accorto – erroneamente – di non avere l’abbonamento a portata di mano. Invece di attendere l’arrivo di un controllore, si è rivolto spontaneamente all’autista per segnalare l’accaduto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Vicenza, studente disabile fatto scendere dal bus: resta solo sotto la pioggia. La madre denuncia l’accaduto

Un ragazzo disabile di 15 anni è stato fatto scendere da un bus a Vicenza perché non aveva l’abbonamento.

Un bambino è stato fatto scendere da un autobus senza biglietto a Belluno.

Studente disabile fatto scendere dal bus sotto la pioggia: il 15enne aveva l’abbonamento ma non riusciva a trovarlo. La rabbia della mammaSale sul bus, cerca l’abbonamento, non lo trova. Avvisa l’autista. E viene fatto scendere. È quanto accaduto a uno studente disabile di 15 anni nel Vicentino, lasciato ... leggo.it

Dimentica abbonamento, 15enne studente disabile fatto scendere da bus(ANSA) - VICENZA, 10 FEB - Pensava di avere lasciato a casa l'abbonamento del bus, che invece ha poi scoperto di avere, ed è stato fatto scendere dell'autista del mezzo a cui uno studente di 15 anni d ... msn.com

