belluno bambino senza biglietto fatto scendere dal bus sotto la neve

Un bambino è stato fatto scendere da un autobus senza biglietto a Belluno. La scena si è svolta sotto la neve, con il piccolo che ha camminato da solo per un’ora e mezza, con le temperature sotto zero e il buio che calava. I passeggeri dell’autobus non hanno preso provvedimenti, e ora si indaga su cosa sia successo davvero.

Per un’ora e mezza ha camminato da solo nella neve, con la temperatura sotto lo zero e mentre calava il buio. Sei chilometri fino a casa, dove è arrivato in lacrime e ghiacciato. E’ questa la denuncia presentata dai familiari di un ragazzino di 11 anni del Bellunese, che martedì scorso sarebbe stato lasciato per strada dall’autobus mentre rientrava da scuola. Un episodio sul quale ora indaga anche la Procura di Belluno. Stando al racconto riportato dai genitori del piccolo, il conducente del mezzo della linea 30 della tratta da San Vito a Vodo, gli avrebbe intimato di scendere perché sprovvisto del regolare titolo di viaggio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

