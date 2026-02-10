Vicenza non trova l’abbonamento | autista di bus lascia a piedi ragazzino disabile

Un ragazzino di 15 anni, disabile e residente ad Altavilla, si è trovato a piedi dopo che l’autista dell’autobus lo ha fatto scendere. Lo studente credeva di aver dimenticato l’abbonamento e ha avvisato l’autista, che però ha deciso di farlo scendere. Ora la famiglia chiede spiegazioni e si aspetta un intervento.

Uno studente di Altavilla, di 15 anni e con disabilità, credeva di aver dimenticato l’abbonamento dell’autobus e per questo ha avvisato l’autista che, di tutta risposta, lo avrebbe fatto scendere dal mezzo. È quanto accaduto nei giorni scorsi nel Vicentino. A riportare la notizia è il Giornale di Vicenza che, contattato dalla madre del minore, ha pubblicamente denunciato il fatto. Secondo quanto raccontato dalla donna, il 15enne si è recato alla fermata dell’autobus vicino a Piovene, a San Felice. Accortosi di non possedere il titolo di viaggio e, per onestà, lo ha comunicato immediatamente all’autista dell’autobus dell’azienda Svt. 🔗 Leggi su Lapresse.it

