Vicenza dimentica l’abbonamento del pullman | studente 15enne disabile lasciato a terra sotto la pioggia

Un ragazzo di 15 anni disabile è stato lasciato a terra sotto la pioggia a Vicenza. Si era avvicinato all’autista per dire che aveva dimenticato l’abbonamento, ma l’autista lo ha fatto scendere senza esitazioni. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri passeggeri, che sono rimasti scioccati.

Si è subito avvicinato all'autista dicendogli di avere dimenticato l'abbonamento. Ma in risposta è stato immediatamente fatto scendere dal bus. C'è un nuovo caso in Veneto con protagonista, questa volta, uno studente 15enne disabile. Il giovane, salito alla fermata del Piovene, a San felice, nel Vicentino, temeva di essersi scordato l'abbonamento – che poco dopo ha invece scoperto di avere con sé – per questo ha provato a spiegare la situazione all'autista. La madre del ragazzo ha poi denunciato l'episodio a Il Giornale di Vicenza per denunciare l'accaduto. La società di autotrasporto, Svt, ha già avviato una verifica sottolineando che "se l'episodio dovesse essere confermato, il comportamento descritto sarà sanzionato in quanto palesemente in contrasto con la politica di Svt, nonchè con le regole di viaggio descritte anche nella carta dei Servizi Aziendali".

