Un ragazzo di 15 anni con disabilità è stato fatto scendere da un autobus a Vicenza, nonostante avesse il titolo di viaggio con sé. La madre racconta che il figlio, salito alla fermata del Piovene a San Felice, aveva detto all’autista di aver dimenticato l’abbonamento a casa, e per questo era stato lasciato sulla strada. Il giovane pensava di aver perso il documento, ma in realtà lo aveva con sé. Ora la famiglia chiede spiegazioni e chiede che si faccia luce su quanto accaduto.

Il giovane, salito alla fermata del Piovene, a San Felice, aveva spontaneamente denunciato all'autista di aver dimenticato l'abbonamento a casa, che invece possedeva. La madre: "Perché non è stato semplicemente multato?"

© Ilgiornaleditalia.it - Vicenza, 15enne disabile fatto scendere dal bus, credeva di aver lasciato abbonamento a casa, la madre: "Abbandonato sotto la pioggia"

Approfondimenti su Vicenza 15enne disabile

Ultime notizie su Vicenza 15enne disabile

Argomenti discussi: Ha dimenticato l'abbonamento. Mio figlio disabile fatto scendere dal bus; Aveva dimenticato l'abbonamento, 15enne disabile viene fatto scendere dal bus; Vicenza, 15enne disabile scorda l'abbonamento a casa: autista lo fa scendere dal bus

