Questa sera Le Iene tornano con un nuovo servizio sul caso del bambino fatto scendere dal bus. Stefano Accorsi e Leonardo De Andreis sono gli ospiti della puntata, che si concentra anche sul rincaro delle tariffe dei mezzi pubblici. La conduttrice Veronica Gentili e Max Angioni guidano il programma in prima serata su Italia 1.

Sono Stefano Accorsi e Leonardo De Andreis gli ospiti della nuova puntata de Le Iene, il programma di inchieste condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, in onda questa sera, domenica 1º febbraio, in prima serata su Italia 1. Anticipazioni sui servizi del 1º febbraio 2026. Agresti indaga sull’ICE. L’ ICE, l’agenzia federale statunitense per il controllo dell’immigrazione e delle dogane, è finita al centro di una crisi nazionale dopo le proteste scoppiate a Minneapolis, in Minnesota, in seguito ad arresti e operazioni che hanno provocato anche vittime. Partendo da questi fatti, Andrea Agresti si interroga su una domanda: “ Un’agenzia come l’ICE, in Italia, avrebbe vita facile? “. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Le Iene piombano sul caso del bambino fatto scendere dal bus, indagando sul rincaro delle tariffe

Approfondimenti su Le Iene

Il bambino di 11 anni di Belluno, costretto a camminare più di sei chilometri sotto la neve perché non aveva il nuovo biglietto, avrà un ruolo speciale alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Riccardo Zuccolotto, un bambino di 11 anni, è stato fatto scendere da un autobus a Belluno perché aveva il biglietto sbagliato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Nel campo sinti del ladro ucciso #LeIene Con Matteo Viviani - facebook.com facebook