Credeva di aver dimenticato l’abbonamento del bus e ha informato subito l’autista: “Non ce l’ho con me”. A quel punto il conducente gli ha chiesto di scendere dal mezzo, ignaro di avere di fronte un ragazzino disabile. È accaduto a Vicenza, lunedì mattina mattina, in zona San Felice. Lo ha raccontato la madre del 15enne al Giornale di Vicenza: “Mio figlio ci è rimasto male e anch’io. Non capisco perché sia stato fatto scendere”. L’Azienda Vicentina Trasporti ha avviato una serie di “verifiche interne” volte ad accertare la dinamica dell’episodio. Il racconto della mamma. Poco dopo le ore 12 di ieri, al termine delle lezioni, il ragazzino si è diretto alla fermata dell’autobus, vicino al Piovene, un istituto tecnico commerciale del capoluogo veneto, e ha atteso l’arrivo del mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ho dimenticato l'abbonamento". E l'autista fa scendere un 15enne disabile dal bus

