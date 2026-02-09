Una mostra per le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

Oggi a Modena si tiene l’inaugurazione di una mostra dedicata alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La rassegna, intitolata “Italiani d’Istria. Chi partì e chi rimase”, si svolge nella sala dei Passi Perduti del Comune. Con questa iniziativa si aprono ufficialmente le commemorazioni per il Giorno del Ricordo, che si celebrerà domani in piazzale Natale Bruni con una cerimonia pubblica. La mostra vuole ricordare e fare luce su un passato difficile e spesso poco raccontato.

’Italiani d’Istria. Chi partì e chi rimase’. È questo il titolo della mostra che oggi sarà inaugurata nella sala dei Passi Perduti in Comune a Modena e con cui si apriranno ufficialmente le commemorazioni modenesi per il Giorno del Ricordo che domani sarà celebrato in piazzale Natale Bruni con una cerimonia dedicata alle vittime delle foibe e dell’ esodo giuliano-dalmata. Alla cerimonia prenderanno parte la vicesindaca Francesca Maletti e il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri, oltre ad autorità civili e militari. La cerimonia, promossa dal Comune insieme all’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, sarà aperta dal vicario generale monsignor Giuliano Gazzetti con la benedizione del Monumento di pietra carsica intitolato ’Ai figli di Istria, di Fiume, di Dalmazia, italiani per stirpe lingua e cultura, martiri in foiba in mare in prigionia, esuli nel mondo per amor di patria’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata.

Imperia si appresta a ricordare le vittime delle foibe e l’esodo dalmata.

