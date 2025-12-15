Dai canti tradizionali al folk e fino ai ritmi caraibici Natale fra suoni e colori da Musijam

Mercoledì 17 dicembre, Musijam ospita un evento musicale dedicato al Natale, con una serata ricca di suoni e colori. Nell'ambito del salone dei concerti dell’associazione culturale e scuola di musica, l’ensemble di Musica d’Insieme, diretto da Elio Pugliese, proporrà un repertorio che spazia dai canti tradizionali ai ritmi caraibici, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente.

© Ferraratoday.it - Dai canti tradizionali al folk e fino ai ritmi caraibici, Natale fra suoni e colori da Musijam Mercoledì 17 dalle 19 nel salone dei concerti dell'associazione culturale e scuola di musica Musijam è in programma l'esibizione dell'ensemble di Musica d'Insieme, diretto da Elio Pugliese, dedicata al Natale. Verranno eseguiti brani che appartengono alla tradizione popolare, al repertorio folk.