Il Cai Lanciano presenta il libro Chi apre serra di Luca Mazzoleni

Il Cai Lanciano presenta il libro “Chi apre serra” di Luca Mazzoleni, venerdì 23 gennaio alle 18.45 nella sala Benito Lanci di piazza Plebiscito. L’opera offre una riflessione su temi come identità, memoria e il rapporto tra uomo e ambiente, invitando il lettore a una lettura approfondita e meditata. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per confrontarsi con l’autore e i contenuti del testo.

Si terrà a Lanciano, venerdì 23 gennaio, alle ore 18.45 nella sala Benito Lanci in piazza Plebiscito, la presentazione del libro di Luca Mazzoleni, "Chi apre serra", un'opera che propone una riflessione intensa e originale su temi legati all'identità, alla memoria e al rapporto tra uomo e.

