Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 13 | 25

La viabilità tra Roma e Viterbo torna quasi normale dopo le operazioni di recupero del materiale disperso a causa dell’incidente di questa mattina al km 509 della A1. La strada è stata riaperta tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione Roma. Intanto, sulla via Pontina, è stato rimosso l’incidente tra via Cristoforo Colombo e il raccordo anulare e il traffico scorre regolarmente. Restano in corso alcuni lavori alla stazione di Porta San Paolo, con modifiche temporanee alla circolazione ferroviaria, e sulla linea Roma-Pisa si

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma Termini delle operazioni di recupero del materiale disperso seguito dell'incidente di questa mattina al km 509 la viabilità è stata completamente ripristinata tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione Roma circolazione regola ci spostiamo sulla via Pontina rimosso l'incidente tra via Cristoforo Colombo e raccordo anulare anche qui circolazione è regolare in uscita le altre notizie i lavori nella stazione di Porta San Paolo di riqualificazione delle delle banchine a cura di a starle se gli interventi comportano modifiche al servizio della ferrovia regionale metro mare fino a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio in fascia oraria 11 16:30 la circolazione interrotta parzialmente tra Porta San Paolo e Magliana resta Attiva tra Magliana e Cristoforo Colombo nella tratta interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana ancora lavori ma sulla ferrovia regione Roma Viterbo extraurbana proseguono quelli di rinnovo dell'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo da lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 a Milano alle ore 17:25 il servizio prosegue con i bus sostitutivi infine ricordiamo che sulla linea roma-pisa la circolazione permane rallentata per i danni causati dal maltempo tra Santa Severa Civitavecchia i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni anche ritardi fino a 20 minuti da Gina Pandolfo è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice Ditto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid appunto Astral spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

La viabilità a Roma si complica di nuovo.

Tra le auto in coda sul Raccordo Anulare, si segnala un incidente tra via Flaminia e Nomentana, con rallentamenti anche tra Nomentana e Roma Teramo.

