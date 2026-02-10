Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 10 | 25

La viabilità sulla A1 tra Firenze e Roma resta difficile questa mattina. Un tamponamento tra un mezzo pesante e un furgone al km 509 ha bloccato temporaneamente la corsia in direzione Roma. Sono in corso le operazioni di recupero del materiale, e il traffico si accumula tra Ponzano Romano e Magliano Sabina. Chi viaggia verso Roma può uscire a Orte e prendere la superstrada Orte-Viterbo, ma le code sono intense. Situazione più fluida, invece, nel tratto urbano della Roma Teramo, mentre sulla Roma Fiumicino si registrano code tra

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio permangono i disagi sulla A1 Firenze Roma Sono in corso le operazioni di recupero del materiale disperso seguito del tamponamento di questa mattina tra un mezzo pesante un furgone al km 509 code tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione euro ma il traffico defluisce su due corsie in alternativa si consiglia di uscire a Orte prendere la superstrada Orte Viterbo poi la cassa in direzione Roma Vediamo la situazione del traffico in queste ore scorrevole sul cellulare anche sulla tratto Urbano della Roma Teramo invece sulla Roma Fiumicino Ci sono code tranza del Tevere e via del Cappellaccio verso l'Eur usciamo da Roma ci spostiamo a Latina la Pontina è ancora chiusa temporaneamente per lavori all'altezza dell'intersezione con via Picasso il traffico defluisce su via Franco faggiana siamo in direzione Terracina in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Roma Pisa la circolazione per male allentata per i danni causati dal maltempo tra Santa Severa Civitavecchia i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire è l'imitazione di percorso cancellazioni ritardi fino a 20 minuti da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 10:25 Approfondimenti su Roma Viterbo Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 10:25 Tra le auto in coda sul Raccordo Anulare, si segnala un incidente tra via Flaminia e Nomentana, con rallentamenti anche tra Nomentana e Roma Teramo. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 10:25 Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità della Regione Lazio del 2 gennaio 2026 alle ore 10:25. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Roma Viterbo Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 08:40Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un aggiornamento sulle ... romadailynews.it Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso Come di consueto in queste ore a Roma sul Raccordo ... romadailynews.it #Roma #viabilità #Atac Ferrovia Termini-Centocelle, servizio riattivato. x.com Roma: Viaggi di notte sull’A1 Attenzione alle modifiche alla viabilità. Prevista una chiusura temporanea per lavori. Scopri orari, direzioni e percorsi alternativi - facebook.com facebook

