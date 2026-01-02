Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 10 | 25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità della Regione Lazio del 2 gennaio 2026 alle ore 10:25. La rete di trasporto pubblico regionale è stata recentemente ampliata con le nuove unità di rete 3 Valle del Sacco e 5 Valle dell'Aniene, consultabili sul sito di Astral. La circolazione stradale rimane generalmente scorrevole, mentre il traffico ferroviario sulla linea alta velocità Roma-Firenze presenta un rallentamento tra Orvieto e Orte a causa di un guasto tecnico.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la novità che riguarda il TPL la nuova rete della trasporto pubblico regionale denominata udr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale da questa mattina sono attive le unità di rete 3 Valle del Sacco e 5 Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astral dedicato al unità di rete per conoscere itinerari orari e calcolare il percorso Scarica la app di infomobilità Cambiamo argomento la circolazione sulla rete viaria permane scorrevole siamo in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze la circolazione rallentata tra Orvieto e Orte guasto tecnico alla linea dimagrita di sono a 30 minuti per i treni coinvolti e tutto da Gina Pandolfi Astral infomobilità e grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

