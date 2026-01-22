La riduzione delle giornate di apertura delle strutture “Dopo di Noi” nel distretto socio-sanitario di Battisti (Pd) mette a rischio la continuità dei servizi e l’autonomia di circa venti persone con disabilità. La Regione è chiamata a intervenire per garantire la stabilità e il supporto necessario alle famiglie, evitando ulteriori disagi e assicurando la tutela dei percorsi di autonomia.

La riduzione delle giornate di apertura delle strutture del “Dopo di Noi” nel distretto socio-sanitario di riferimento “rappresenta un fatto gravissimo, che mette a rischio la continuità dei percorsi di autonomia di circa venti persone con disabilità e crea forti disagi alle loro famiglie”. Questa affermazione è stata rilasciata in una nota dalla consigliera regionale del Partito Democratico, Sara Battisti, che ha anche presentato un’interrogazione in consiglio regionale rivolta al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “Nei Comuni di Alatri, Anagni e Guarcino sono attive tre strutture del ‘Dopo di Noi’ – prosegue – e una quarta è prossima all’apertura a Fiuggi, gestite dalla Meridiana Coop e dall’associazione Insieme. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sociale: Battisti (Pd), a rischio continuita’ servizi “Dopo di noi”, Regione intervenga

Scuola, gli effetti del commissariamento regionale. Il PD: "A rischio un modello che ha garantito qualità e continuità dei servizi"Il commissariamento regionale dell’Emilia-Romagna, deciso dal Governo italiano a causa della mancata approvazione dei piani di dimensionamento scolastico, solleva preoccupazioni sul futuro del modello educativo locale.

Consorzio universitario a rischio, l'appello del Cartello sociale: “Il Comune intervenga subito ”Il Cartello sociale di Agrigento ha espresso preoccupazione riguardo alle recenti difficoltà che interessano il Consorzio universitario Empedocle.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Sara Battisti: «Il Pd è tornato. Per vincere»La consigliera regionale: «L’accordo sul congresso è nel solco dell’unità. Non dell’unanimismo. Questa provincia ha bisogno di una classe dirigente attenta e dalla parte dei cittadini: noi l’abbiamo» ... ciociariaoggi.it

LABORATORIO MUSICALE – Omaggio a Lucio Battisti Il Centro Sociale Anziani Cerreto Laziale A.P.S., con il contributo della Regione Lazio, invita tutta la cittadinanza a partecipare a un appuntamento dedicato alla grande musica italiana. Sabato 27 di - facebook.com facebook