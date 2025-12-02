Incidenti stradali sulla Palermo-Sciacca l' Udc chiede interventi urgenti

“È un vero e proprio bollettino di guerra quello che arriva dalla Palermo-Sciacca, teatro dell’ennesima tragedia stradale. Un violentissimo impatto lungo la strada statale 624 ha spezzato due vite e lasciato altre tre persone ferite. Appena pochi giorni fa avevamo lanciato l’ennesimo allarme. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incidenti stradali, due morti in 48 ore a Roma: un autista Atac e un parà. La raccolta fondi per Raffaele: «Nessuno rimane indietro» Vai su X

La causa di morte più frequente sono gli incidenti stradali e ferroviari, responsabili della morte di oltre 978 lupi nel quinquennio. Ma anche il bracconaggio... . @fanpiùattivi - facebook.com Vai su Facebook

Incidente stradale sulla Palermo-Sciacca: due vittime - Perdono la vita Angelica Ganci di 78 anni e Saveria Valeria Di Giorgio di 52. Scrive rainews.it

Incidente frontale sulla Palermo–Sciacca: morte madre e figlia, due feriti gravi - Sciacca: tratto chiuso dopo il violento impatto che ha provocato due morti e diversi feriti. Come scrive notizie.it

Tragico incidente stradale sulla statale Palermo Sciacca: morte madre e figlia, 2 feriti gravi - L’incidente mortale nel territorio del comune di Altofonte, nella città metropolitana di Palermo ha causato la morte delle due donne che viaggiavano ... Lo riporta fanpage.it

Tragico scontro frontale sulla Palermo-Sciacca: due donne morte e due giovani feriti - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada statale 624 “Palermo- Si legge su sicilianews24.it

Incidenti mortali sulla Palermo-Sciacca, Catanzaro: “il governo non stia a guardare” - “La Strada Statale Palermo–Sciacca continua a mietere vittime, trasformandosi in una vera e propria emergenza che non può più essere ignorata”. Scrive grandangoloagrigento.it

Nuovo incidente sulla Palermo-Sciacca: scontro tra due auto ad Altofonte - Soltanto tre giorni fa, lo schianto in cui hanno perso la vita Valeria Di Giorgio, 52 anni e la madre Angelica Ganci di 78. Lo riporta livesicilia.it