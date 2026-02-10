Via Popilia-Annia | studio su rotte antiche tra Roma e il Sud Italia per capire storia e sviluppo delle regioni

La strada antica tra Roma e il Sud Italia torna al centro di uno studio. Ricercatori esaminano le rotte storiche della Via Popilia-Annia per capire come hanno influenzato lo sviluppo delle regioni, in particolare Calabria e Basilicata. Il progetto mira a ricostruire i percorsi e le tracce lasciate nei secoli, per capire meglio come queste vie abbiano plasmato il passato e il presente di queste terre.

La Via Popilia-Annia: Un Tuffo nel Passato per Comprendere il Presente della Calabria e della Basilicata. La Calabria e la Basilicata, regioni intrinsecamente legate da una storia millenaria, si preparano ad accogliere un approfondito esame di una delle arterie fondamentali del loro passato romano: la Via Popilia-Annia. Giovedì 12 febbraio, alle ore 17:00, la Sala Gioffrè della Biblioteca De Nava a Reggio Calabria sarà il palcoscenico di una relazione del prof. Marco Sfacteria, ricercatore presso il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell'Università di Messina. L'incontro, promosso dall'Associazione Culturale Anassilaos, rappresenta un tassello importante nella comprensione della percezione del tempo tra Antico, Moderno e Contemporaneità.

