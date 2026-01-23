Grotta del Poggio nuove prove sui Neanderthal nel Sud Italia | confermata una delle presenze più antiche

Recenti studi sulla Grotta del Poggio nel basso Cilento confermano una delle presenze più antiche dei Neanderthal nel Sud Italia. Le nuove prove contribuiscono a chiarire le tappe fondamentali della presenza umana in Europa, rafforzando l'importanza di questa area nel panorama archeologico e preistorico. Questi risultati offrono un approfondimento sulla diffusione e l'evoluzione dei nostri antenati nel territorio italiano.

Nuove evidenze scientifiche rafforzano il ruolo del basso Cilento nella storia più antica del popolamento umano in Europa. Le recenti analisi condotte sui resti rinvenuti nella Grotta del Poggio, a Marina di Camerota, hanno chiarito l’identità e l’età di uno dei più antichi Neanderthal.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il Museo delle Civiltà presenta LABORATORIO NEANDERTHAL. Le scoperte di Grotta GuattariIl Museo delle Civiltà amplia i suoi orizzonti con l’apertura di LABORATORIO NEANDERTHAL, un nuovo spazio dedicato alle scoperte di Grotta Guattari.

Grotta del Poggio, nuove prove sui Neanderthal nel Sud Italia: confermata una delle presenze più anticheI risultati sono stati pubblicati sull’American Journal of Biological Anthropology nello studio intitolato The Human Remains From the MIS 6 Site of Grotta Del Poggio (Cilento, Southern Italy): A Taxo ... salernotoday.it

La Grotta del Poggio a Camerota restituisce un talo dell’Homo sapiens e un molare dei NeanderthalDa diversi anni l’Università degli Studi di Siena conduce scavi e ricerche archeologiche sui siti preistorici del comune di Camerota, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e ... ondanews.it

