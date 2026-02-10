Il Parlamento europeo ha approvato ufficialmente la lista dei Paesi considerati sicuri per i migranti. Tra questi ci sono Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia. Ora i richiedenti asilo provenienti da questi paesi potrebbero affrontare procedure più rapide e restrittive. La decisione potrebbe influenzare le future richieste di protezione e le politiche di accoglienza in Europa.

Con una maggioranza sostenuta dal Ppe e dalle destre, l'Eurocamera ha dato il via libera definitivo a due modifiche del regolamento Ue sulle procedure di asilo, volte ad accelerare l'analisi delle richieste di protezione. Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia saranno ora considerati Paesi sicuri, e le richieste presentate dai cittadini di questi Stati saranno esaminate con procedura accelerata. Anche i Paesi candidati all'adesione all'Ue saranno presunti sicuri. Per quanto riguarda gli hub in Paesi terzi, le nuove norme consentono agli Stati Ue di concludere accordi per l'esame delle domande in loco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Migranti, via libera del Parlamento europeo alla lista dei Paesi sicuri

Approfondimenti su Parole Parole

Il Parlamento europeo ha dato il via libera al nuovo regolamento sui Paesi sicuri, stabilendo criteri chiari per la classificazione di quelli terzi e di origine.

Centri in Albania, la giudice Albano: Corte di Giustizia ha dato ragione a noi

Argomenti discussi: Via al decreto sicurezza. Meloni: ora saremo più duri, basta giudici doppiopesisti; Accoglienza migranti: in Ossola restano due strutture per 76 persone; Migranti, in Cdm arriva la stretta. Blocco navale se c’è allerta terrorismo; In Europa sarà più facile espellere in migranti, vittoria di Meloni (e della 'sua' maggioranza in Ue).

