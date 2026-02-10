Via il vincolo alberghiero imprenditori entusiasti Momento storico ora spazio agli investimenti

L’addio al vincolo alberghiero a Rimini è diventato ufficiale. I rappresentanti di Palazzo Garampi e della Camera di commercio della Romagna hanno annunciato che l’iter per rimuoverlo è partito. Gli imprenditori sono già entusiasti e parlano di un “momento storico” che apre le porte a nuovi investimenti nel settore. La decisione mette fine a una lunga attesa e apre nuovi orizzonti per il turismo locale.

L'addio al vincolo alberghiero è ufficialmente arrivato. Con una presentazione ufficiale tenutasi in comune, Palazzo Garampi e la Camera di commercio della Romagna hanno annunciato l'avvio dell'iter che porterà presto alla rimozione tanto invocata. E il plauso degli addetti ai lavori non si fa.

