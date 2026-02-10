Via Bagnoli sprofonda ancora | cedimento vicino al cantiere dell’America’s Cup

Nuovo cedimento sulla strada di via Bagnoli, vicino al cantiere dell’America’s Cup. La strada si è ulteriormente abbassata, creando preoccupazione tra i residenti e i passanti. Sul posto sono arrivati i mezzi della Protezione civile, della Polizia Locale e di Abc per mettere in sicurezza l’area e verificare le cause del problema. La situazione resta sotto controllo, ma resta il rischio di altri crolli in zona.

Nuovo cedimento stradale nei pressi di piazza Bagnoli e dell'area dei lavori per l'America's Cup: sul posto Protezione civile, Abc e Polizia Locale. Un nuovo sprofondamento si è verificato in via Bagnoli, con la fuoriuscita di acqua dal sottosuolo in prossimità del cantiere dell'America's Cup.Come riportato da Fanpage, il cedimento è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 9 febbraio, all'altezza di piazza Bagnoli, all'interno dell'area del Sin di Bagnoli Coroglio. Sul posto sono intervenuti la Protezione civile, con una squadra di Napoli Servizi, Abc Napoli e la Polizia Locale, per mettere in sicurezza l'area e avviare le prime verifiche tecniche.

