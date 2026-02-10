Via Bagnoli sprofonda ancora | cedimento vicino al cantiere dell’America’s Cup

Da 2anews.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo cedimento sulla strada di via Bagnoli, vicino al cantiere dell’America’s Cup. La strada si è ulteriormente abbassata, creando preoccupazione tra i residenti e i passanti. Sul posto sono arrivati i mezzi della Protezione civile, della Polizia Locale e di Abc per mettere in sicurezza l’area e verificare le cause del problema. La situazione resta sotto controllo, ma resta il rischio di altri crolli in zona.

Nuovo cedimento stradale nei pressi di piazza Bagnoli e dell’area dei lavori per l’America’s Cup: sul posto Protezione civile, Abc e Polizia Locale. Un nuovo sprofondamento si è verificato in via Bagnoli, con la fuoriuscita di acqua dal sottosuolo in prossimità del cantiere dell’America’s Cup.Come riportato da Fanpage, il cedimento è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 9 febbraio, all’altezza di piazza Bagnoli, all’interno dell’area del Sin di Bagnoli Coroglio. Sul posto sono intervenuti la Protezione civile, con una squadra di Napoli Servizi, Abc Napoli e la Polizia Locale, per mettere in sicurezza l’area e avviare le prime verifiche tecniche. 🔗 Leggi su 2anews.it

via bagnoli sprofonda ancora cedimento vicino al cantiere dell8217america8217s cup

© 2anews.it - Via Bagnoli sprofonda ancora: cedimento vicino al cantiere dell’America’s Cup

Approfondimenti su Via Bagnoli Sprofonda

Bagnoli sprofonda, nuova voragine accanto ai tir dell'America's Cup | VIDEO

#Bagnoli-America’s-Cup || Una nuova voragine si è aperta a pochi passi dal cantiere dell'America’s Cup a Bagnoli.

Napoli, voragine in via Bagnoli: disagi anche al cantiere dell’America’s Cup

Napoli, una voragine si è aperta di nuovo in via Bagnoli, creando ulteriori disagi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Via Bagnoli Sprofonda

Bagnoli sprofonda, nuova voragine accanto ai tir dell'America's Cup | VIDEOIl crollo in piazza Bagnoli, a poche centinaia di metri dal cantiere: interviene la polizia municipale. Traffico rallentato ma camion per ora ancora in transito. Nei giorni scorsi ci sono stati divers ... napolitoday.it

via bagnoli sprofonda ancoraA via Bagnoli la strada sprofonda di nuovo ed esce acqua vicino al cantiere America’s CupNuovo sprofondamento a Bagnoli: esce acqua dal sottosuolo. Sul posto la Polizia Locale sul posto. fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.