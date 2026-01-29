Napoli voragine in via Bagnoli | disagi anche al cantiere dell’America’s Cup

Napoli, una voragine si è aperta di nuovo in via Bagnoli, creando ulteriori disagi. La strada, già colpita da un crollo lo scorso mese, ora preoccupa residenti e operai del cantiere dell’America’s Cup. Le lamentele si susseguono da tempo, ma la situazione resta irrisolta. I residenti sono esasperati:

Una strada soggetta ad inconvenienti, dove già lo scorso mese era crollato un edificio. Residenti esasperati: "Avevamo già denunciato il problema, era chiaro che si stesse creando una voragine lì" L’asfalto si è squarciato in via Bagnoli, a Napoli, aprendo una voragine proprio al centro della carreggiata. Traffico in tilt, panico generale e stop addirittura per i camion diretti al cantiere dell’America’s Cup, la prestigiosa competizione velica che per la sua 38esima edizione si svolgerà nel golfo partenopeo. Il disastro non si è originato dal nulla. Come infatti riporta Napoli Today, lo scorso dicembre sulla medesima strada si era verificato già il crollo di un edificio fatiscente e da tempo abbandonato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

