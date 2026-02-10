Vertenza Ast il presidente Genovese assicura | Nessun disinteresse verso i lavoratori concorso unica strada

Luigi Genovese, presidente di Ast, ha incontrato i sindacati per parlare dell’agitazione dei lavoratori interinali. Alla fine dell’incontro, ha ribadito che l’azienda non è disinteressata ai loro problemi e che il concorso rappresenta l’unica strada per risolvere la situazione. I lavoratori somministrati avevano protestato dopo il bando di concorso pubblicato dall’azienda.

"Nessun disinteresse verso i lavoratori interinali". È quanto dichiarato dal presidente di Ast, Luigi Genovese, al termine dell'incontro con i rappresentanti sindacali, svoltosi in seguito allo stato di agitazione dei lavoratori somministrati dopo la pubblicazione del bando di concorso per.

