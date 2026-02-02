Cristiano Ronaldo protesta contro il fondo Pif | non vuole più scendere in campo Disinteresse verso l’Al-Nassr

Cristiano Ronaldo ha deciso di non scendere in campo nella partita di lunedì contro l’Al-Riyadh. Il motivo è una protesta contro il fondo Pif, che gestisce il club. Ronaldo ha comunicato di non voler più giocare fino a quando non ci saranno cambiamenti, protestando così contro quello che definisce un disinteresse verso la squadra. La sua scelta ha già fatto discutere tra tifosi e commentatori sportivi, mentre il club non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Cristiano Ronaldo non giocherà la prossima partita con l'Al Nassr, in programma lunedì 2 febbraio contro l'Al – Riyadh per protestare contro il fondo Pif. Il campione portoghese – che a maggio 2025 sembrava in procinto di lasciare il club saudita – è deciso a saltare la 20esima giornata della Saudi League per un motivo singolare: è insoddisfatto della gestione del club da parte del fondo Pif (Fondo Pubblico di Investimento dell'Arabia Saudita). A riportarlo è il quotidiano sportivo A Bola. Nessun problema fisico, nessun infortunio particolare, ma Ronaldo sarebbe risentito dal trattamento riservato ai rivali dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, gestita dallo stesso fondo.

