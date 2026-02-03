Vertenza sui buoni pasto il Nursind pronto a riportare l’Ast in tribunale

La vertenza sui buoni pasto si riacutizza ad Ancona. Il sindacato Nursind annuncia che, se i rimborsi promessi dall’Azienda Sanitaria non arriveranno a breve, sarà disposto a tornare in tribunale. La tensione tra le parti resta alta, con i dipendenti che aspettano ancora le somme dovute.

ANCONA – I rimborsi non arrivano il Nursind si dice pronto a riportare l’Azienda Sanitaria di fronte a un giudice. La vicenda riguarda un gruppo di infermieri che avevano promosso la vertenza, patrocinata dal sindacato dorico, chiedendo il riconoscimento del beneficio in assenza di una concreta.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

