La squadra di Vallefoglia si prepara a affrontare la trasferta contro Scandicci con grande determinazione. La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia si avvicina a un momento importante della stagione, con la fiducia alle stelle e una buona posizione in classifica. Il tecnico Pistola si mostra orgoglioso del percorso fatto finora e punta a continuare su questa strada. La partita rappresenta un banco di prova fondamentale per le ambizioni della squadra.

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia entra in un periodo decisivo della stagione con una fiducia crescente e una posizione di classifica che valorizza il lavoro svolto. L’obiettivo è avvicinarsi alle fasi ad alta competizione nazionale e continentale, affrontando sfide di alto livello con uno spirito combattivo e una consapevolezza tattica affinata dalle ultime uscite. la squadra biancoverde occupa matematicamente il sesto posto nella regular season e si prepara al terzo impegno consecutivo cruciale, con la semifinale di Challenge Cup contro Kaposvári in programma in Ungheria per l’andata (mercoledì 18) e il ritorno previsto a Pesaro il 25. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Verso Vallefoglia-Scandicci: Pistola esprime orgoglio per il percorso della squadra

Approfondimenti su Vallefoglia Scandicci

Savino Del Bene Scandicci ha conquistato la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia dopo una vittoria al tie break contro Vallefoglia, conclusa con il punteggio di 3-2.

La 21ª giornata di Serie A1 Tigotà si svolge in un momento cruciale della stagione, con partite come Vallefoglia–Conegliano e Bergamo–Scandicci.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Vallefoglia Scandicci

Scandicci supera Vallefoglia in rimontaPESARO-Nell'anticipo della 7a di ritorno è andata in scena sfida durata due ore e venticinque minuti che ha fatto palpitare il cuore dei tifosi di Vallefoglia e Scandicci. Alla fine la Savino Del Bene ... tuttosport.com

Scandicci vince a Vallefoglia ma solo in volataPESARO- Una partita per cuori forti quella che è andata in scena stasera a Pesaro, per l'anticipo della 7a di ritorno, dove Megabox Vallefoglia e Savino Del Bene Scandicci se le sono date di santa ... corrieredellosport.it

Lo sport di Vallefoglia festeggia la vittoria nella pallavolo della Megabox Volley e nel calcio con il pareggio della K – Sport Montecchio Gallo È stato un fine settimana particolarmente entusiasmante anche per lo sport a Vallefoglia. A sottolinearlo sono il Sindac - facebook.com facebook