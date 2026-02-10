Verso Inter-Juve Barella e Calhanoglu rientrano in gruppo

Questa mattina, Barella e Calhanoglu sono tornati ad allenarsi con il gruppo dopo il giorno di riposo. L’Inter si prepara alla sfida contro la Juventus e conta di poter contare sui suoi giocatori più importanti. I due centrocampisti si sono allenati con i compagni, segnando un passo avanti verso la partita di domenica.

Barella e Calhanoglu. Dopo la giornata di riposo concessa ieri, l’Inter torna oggi al lavoro ad Appiano Gentile. La concentrazione è tutta rivolta al big match di sabato contro la Juventus, una sfida che vale moltissimo anche in chiave scudetto. L’attenzione dello staff nerazzurro è focalizzata in particolare su due rientri potenzialmente decisivi: quelli di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, assenti da diverse settimane e fin qui tra le mancanze più pesanti di questa fase di stagione, insieme al lungodegente Denzel Dumfries, fermo ai box dall’inizio di novembre. Barella e Calhanoglu, rientro vicino.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Inter si prepara a riavere in campo due pedine fondamentali.

L’Inter si prepara alla ripresa degli allenamenti.

