Verso il big match Grifone ora testa al Tau

I tifosi dello ’Zecchini’ sono passati in pochi minuti da una delusione a una grande festa. Durante la partita tra San Donato Tavarnelle e Tau Altopascio, i tifosi hanno ascoltato gli aggiornamenti e la loro squadra, il Grifone, ora si prepara per il big match contro il Tau. La tensione cresce, e la voglia di vincere si fa sentire tra i supporter.

Nel giro di pochi minuti i tifosi dello 'Zecchini', ascoltando quanto succedeva nella gara tra San Donato Tavarnelle e Tau Altopascio, sono passati da una delusione contenuta ad una sfrenata contentezza. Ora, infatti, sono otto i punti di distanza dalla capolista Grosseto (56) alla seconda della classe Tau Altopascio (48) quando mancano 11 gare al termine del campionato. I tre punti ottenuti dai biancorossi contro l'ostico Trestina hanno confermato la grandezza di questa squadra non solo sotto il profilo tecnico, ma, soprattutto, sotto l'aspetto morale e comportamentale. Come è ormai abitudine in questo campionato la differenza tra le due compagini è stata fatta dai cambi effettuati dal tecnico biancorosso che hanno portato anche ad un modulo diverso rispetto a quello iniziale.

