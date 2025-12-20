L' Akragas è pronta al big match | testa a testa al vertice contro il Priolo
L’Akragas Slp è pronta ad affrontare il big match dell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Promozione – Girone D, che vedrà i biancazzurri impegnati nel testa a testa al vertice contro il Priolo. La gara, come noto, si disputerà a porte chiuse a causa della inagibilità della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
L'Akragas è pronta al big match: testa a testa al vertice contro il Priolo - L'allenatore in seconda Dino De Rosa: "Siamo due punti sotto e andiamo a Belvedere con l’obiettivo di vincere. agrigentonotizie.it
