Versace alla Giornata internazionale delle donne e ragazze nella Scienza

La stilista Versace ha partecipato alla celebrazione internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Durante l’evento, ha sottolineato che la competenza femminile dimostra come il giudizio debba basarsi sul merito, non sul sesso. Le sue parole arrivano in un momento in cui si cerca di promuovere l’uguaglianza e il riconoscimento delle capacità delle donne in tutti i settori.

Versace: "La competenza delle donne ci ricorda che la bussola del giudizio debba seguire il merito e non il genere". Fonte foto: Città Metropolitana La Giornata internazionale delle donne e ragazze nella Scienza diventa occasione di confronto e consapevolezza all'Università Mediterranea, dove questa mattina il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace è intervenuto portando una riflessione netta sul tema della parità e del riconoscimento del merito. L'iniziativa, promossa dall'Ateneo in collaborazione con l' Ordine dei Geologi della Calabria e l' Ordine degli Architetti di Reggio Calabria, ha previsto la proiezione del film Il diritto di contare, seguita da un dibattito con studenti e professionisti.

