Verona ultima chiamata a Parma | Sammarco si gioca tutto Spunta la carta dei rientri per la salvezza

Domenica alle 15, lo stadio “Ennio Tardini” si riempirà di tensione. L’Hellas Verona, ormai ultimo in classifica, affronta una partita decisiva contro il Parma. Sammarco si gioca tutto: ha in mente di recuperare due giocatori chiave per cercare di cambiare le cose. Intanto, i tifosi protestano contro la proprietà, esasperati dalla situazione. Una vittoria potrebbe dare nuova linfa alla squadra, ma il rischio di perdere potrebbe significare la retrocessione. La partita si presenta come un crocevia fondamentale per il futuro del club.

