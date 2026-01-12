Bologna buone notizie per Italiano! È pronto a tornare contro il Verona Recupero fondamentale dall’infermeria

Da calcionews24.com 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna si prepara alla sfida contro il Verona, con buone notizie per Italiano. Il tecnico potrà contare sul ritorno di alcuni giocatori chiave, grazie al recupero dall'infermeria. In particolare, questa settimana sarà importante anche per Lukasz Skorupski, le cui condizioni saranno valutate attentamente. La disponibilità del portiere potrebbe influenzare significativamente le scelte della squadra in vista della partita.

Bologna, Italiano può sorridere! È pronto a tornare contro il Verona. Recupero fondamentale per quanto riguarda gli infortunati È la settimana decisiva per Lukasz Skorupski. Il portiere polacco, dopo aver riassaporato il campo con allenamenti parziali alla vigilia della trasferta di Como, è pronto al rientro a pieno regime. Il Corriere dello Sport scrive che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bologna buone notizie per italiano 200 pronto a tornare contro il verona recupero fondamentale dall8217infermeria

© Calcionews24.com - Bologna, buone notizie per Italiano! È pronto a tornare contro il Verona. Recupero fondamentale dall’infermeria

Leggi anche: Infortunati Juve, ottime notizie dall’infermeria: Bremer ormai pronto a tornare in gruppo, anche Rugani sulla via del recupero. Gli aggiornamenti

Leggi anche: Parma, buone notizie dall’infermeria: Oristanio e Almqvist verso il recupero

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Moda collaborativa in Campania: il rilancio del tessile sostenibile; Buone notizie per gli automobilisti virtuosi, a Rimini il prezzo medio dell'Rc auto cala del 5%; Fantacalcio, Bologna: si avvicina il rientro di Skorupski. Differenziato per Bernardeschi; Morto Giovanni Tamburi, identificato il corpo: era disperso nella strage di Crans-Montana. “Non ti dimenticheremo”. La diretta.

bologna buone notizie italianoBologna, Italiano può sorridere! È pronto a tornare contro il Verona. Recupero fondamentale per quanto riguarda gli infortunati - Recupero fondamentale per quanto riguarda gli infortunati È la settimana decisiva per Lukasz Skorupski. calcionews24.com

bologna buone notizie italianoBologna, si avvicina il rientro di Skorupski: la situazione - Smaltita la delusione per il ko interno con l'Atalanta il Bologna ha ripreso gli allenamenti in vista dell'imminente sfida col Como. fantacalcio.it

bologna buone notizie italianoBologna, Italiano fra risposte e dubbi. Freuler ritorna un leader a Como. Ma sulle fasce ci sono tanti rebus - La squadra non vince da sette gare, però il mister ha rivisto la grinta e lo spirito giusti oltre alla buona prova di Remo. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.