Bologna buone notizie per Italiano! È pronto a tornare contro il Verona Recupero fondamentale dall’infermeria

Bologna si prepara alla sfida contro il Verona, con buone notizie per Italiano. Il tecnico potrà contare sul ritorno di alcuni giocatori chiave, grazie al recupero dall'infermeria. In particolare, questa settimana sarà importante anche per Lukasz Skorupski, le cui condizioni saranno valutate attentamente. La disponibilità del portiere potrebbe influenzare significativamente le scelte della squadra in vista della partita.

Bologna, Italiano può sorridere! È pronto a tornare contro il Verona. Recupero fondamentale per quanto riguarda gli infortunati È la settimana decisiva per Lukasz Skorupski. Il portiere polacco, dopo aver riassaporato il campo con allenamenti parziali alla vigilia della trasferta di Como, è pronto al rientro a pieno regime. Il Corriere dello Sport scrive che .

Bologna, si avvicina il rientro di Skorupski: la situazione - Smaltita la delusione per il ko interno con l'Atalanta il Bologna ha ripreso gli allenamenti in vista dell'imminente sfida col Como. fantacalcio.it

Bologna, Italiano fra risposte e dubbi. Freuler ritorna un leader a Como. Ma sulle fasce ci sono tanti rebus - La squadra non vince da sette gare, però il mister ha rivisto la grinta e lo spirito giusti oltre alla buona prova di Remo. msn.com

