Verena Hofer dopo il quarto posto olimpico | Risultato importante questa pista può far crescere tutto il movimento

Sul bordello dell’Eugenio Monti in Cortina, si sono oggi concluse le ultime due manche dello slittino femminile, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al termine delle discese finali (la terza e la quarta), l’Italia è riuscita a portare ben due azzurre nelle prime cinque posizioni, un risultato molto positivo che lascia anche un po’ di rammarico per non aver conquistato nemmeno un metallo. La medaglia d’oro è stata conquistata dall’atleta più attesa per queste due giornate, la tedesca Julia Taubitz. Tempo complessivo di 3:30.625 per la teutonica che si è messa alle spalle la lettone Elina Bota e la statunitense Ashley Farquharson. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina in pista si sono svolte le prove del singolo femminile di slittino alle Olimpiadi.

Verena Hofer si è distinta a Winterberg, raggiungendo un positivo terzo posto in una tappa della Coppa del Mondo di slittino.

