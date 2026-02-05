LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | in pista l’outsider Verena Hofer

Questa mattina in pista si sono svolte le prove del singolo femminile di slittino alle Olimpiadi. Tra le concorrenti c’è anche Verena Hofer, definita un’outsider, che ha mostrato sicurezza e velocità nelle sue run. La gara prosegue e gli occhi sono puntati su di lei, mentre gli atleti si preparano alle prossime sfide. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO DALLE 14.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prove dello slittino singolo femminile. Per le atlete saranno le prime discese sulla rinnovata pista 'Eugenio Monti' di Cortina. Per aggiudicarsi il titolo si campione olimpico sarà essenziale prendere subito confidenza con un tracciato inedito in vista della gara. Sono 25 le atlete che prenderanno il via alle due manche di prova che si terranno oggi, fra queste ci sono anche le due azzurre Verena Hofer e Sandra Robartscher.

