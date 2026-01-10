Verena Hofer sul podio a Winterberg | Abbiamo sperimentato tanto sulla pista di Cortina…
Verena Hofer si è distinta a Winterberg, raggiungendo un positivo terzo posto in una tappa della Coppa del Mondo di slittino. La gara ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita, frutto anche delle esperienze accumulate sulla pista di Cortina. Un risultato che testimonia il suo impegno e la costante progressione nel circuito internazionale.
Verena Hofer ha conquistato un pregevole terzo posto a Winterberg, dove è andata in scena una tappa della Coppa del Mondo di slittino. L’azzurra è riuscita a salire sul podio per la seconda volta in stagione, distinguendosi sull’esigente budello tedesco con due manche estremamente solide e pulite (era già terza a metà gara). La nostra portacolori, che era già stata seconda a Park City nel mese di novembre, ha chiuso con un distacco di 365 millesimi dall’austriaca Hannah Prock, capace di vincere con il tempo di 1:51.885 (miglior tempo in entrambe le manche) e di lasciarsi alle spalle la padrona di casa Julia Taubitz per appena 87 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it
