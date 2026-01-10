Verena Hofer sul podio a Winterberg | Abbiamo sperimentato tanto sulla pista di Cortina…

Verena Hofer si è distinta a Winterberg, raggiungendo un positivo terzo posto in una tappa della Coppa del Mondo di slittino. La gara ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita, frutto anche delle esperienze accumulate sulla pista di Cortina. Un risultato che testimonia il suo impegno e la costante progressione nel circuito internazionale.

Verena Hofer ha conquistato un pregevole terzo posto a Winterberg, dove è andata in scena una tappa della Coppa del Mondo di slittino. L’azzurra è riuscita a salire sul podio per la seconda volta in stagione, distinguendosi sull’esigente budello tedesco con due manche estremamente solide e pulite (era già terza a metà gara). La nostra portacolori, che era già stata seconda a Park City nel mese di novembre, ha chiuso con un distacco di 365 millesimi dall’austriaca Hannah Prock, capace di vincere con il tempo di 1:51.885 (miglior tempo in entrambe le manche) e di lasciarsi alle spalle la padrona di casa Julia Taubitz per appena 87 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

La Coppa del Mondo torna a Winterberg: venti azzurri per la seconda tappa tedesca stagionale; Slittino: Winterberg, Verena Hofer chiude al terzo posto la gara di Coppa del Mondo.

HOFER TORNA SUL PODIO! Verena è terza nel singolo femminile a Winterberg: “Stiamo crescendo” - Grande prestazione per Verena Hofer che torna per la seconda volta in stagione sul podio di Coppa del Mondo: la ventiquattrenne altoatesina è seconda nel singolo femminile che ha aperto la tappa di Wi ... fisi.org